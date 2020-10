Immobile si-a iesit din minti! L-a lovit pe Vidal direct in figura dupa un fault! Reactia incredibila a golgeterului Europei

Ciro Immobile a primit direct cartonasul rosu, dupa o lovitura aplicata lui Arturo Vidal. Golgeterul Europei si-a iesit din minti dupa ce Vidal l-ar fi impins. Dupa gestul chilianului, Immobile l-a lovit direct in figura pe fostul mijlocas al Barcelonei, care s-a prabusit si el.

Arbitrul a luat decizia de a-i acorda lui Immobile cartonasul rosu, fara a mai fi nevoie de a consulta VAR-ul. Este bine cunoscut faptul ca Vidal este un jucator caruia ii place sa provoace in timpul meciurilor, chilianul fiind de nenumarate ori in centrul unor conflicte pe teren.

Nu a fost singurul cartonas rosu acordat din meci, Stefano Sensi de la Inter fiind eliminat de asemenea in minutul 86, dupa ce acesta l-a lovit pe Milinkovic-Savic la marginea terenului.

Meciul dintre Lazio si Inter s-a incheiat cu scorul de 1-1, Radu Stefan fiind inlocuit dupa o accidentare in minutul 16. Inter a deschis scorul prin Lautaro Martinez in minutul 30, iar Sergej Milinkovic-Savic a egalat in a doua repriza, in minutul 55.

VIDEO cu momentul fazei:

That’s just madness by Immobile. As much as you like to smack Arturo Vidal in the face, you cant. If you do you get sent off.pic.twitter.com/A0Kp0gyyay