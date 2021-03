Stefan Radu poate reveni la Lazio mai devreme decat era preconizat! Care este starea romanului si cand ar putea juca din nou

Stefan Radu se recupereaza dupa operatia de hernie inghinala la care a fost supus pe 18 februarie.

Recuperarea romanului merge foarte bine, iar jurnalistii italieni anunta ca acesta poate reveni mai repede pe gazon. Lazio va disputa sambata derby-ul cu Juventus, iar site-ul lalaziosiamonoi.it anunta ca Radu ar putea sa fie folosit.

Daca in urma cu cateva zile a inceput alergarile usoare, acum fundasul a trecut la antrenamente cu intensitate mai mare, iar staff-ul celor de la Lazio e optimist in privinta prezentei jucatorului in meciul cu Ronaldo.



"In cursul diminetii, fotbalistul Stefan Radu a fost operat pentru hernie inghinala. Interventia, efectuata de profesorul Paolo Barillari si echipa sa, a reusit perfect. Sportivul va fi monitorizat clinic in urmatoarele ore, pentru a stabili timpul necesar pentru reluarea activitatii", a precizat clubul la jumatatea lunii februarie.

Stefan Radu mai are nevoie de doar 3 prezente pentru a egala recordul lui Giuseppe Favalli, care a jucat pentru Lazio intre 1992 si 2004, perioada in care a strans 401 prezente pentru italieni.