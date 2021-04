EXCLUSIV | Il vor cu orice pret pe Ianis! Oferta de ultima ora facuta de Lazio care nu vrea sa renunte la transferul lui Hagi

Ianis Hagi se afla in atentia oficialilor lui Lazio, care isi doresc sa-i obtina transferul in aceasta vara.

Gazzetta dello Sport a anuntat recent ca Lazio il doreste pe Hagi in Serie A, clubul fiind dispus sa plateasca 10 milioane de euro pentru transferul sau. Golul inscris de Ianis pentru echipa nationala, in meciul cu Macedonia de Nord, a intarit si mai tare ideea italienilor.

In plus, faptul ca Steven Gerrard nu isi doreste sa-l lase pe Hagi sa plece, asa cum spun cei de la Sport Witness, i-ar fi motivat pe sefii lui Lazio sa insiste si mai mult pentru mutarea romanului.

Potrivit unor surse www.sport.ro, italienii sunt dispusi sa ofere si mai mult de 10 milioane pentru Ianis, cea mai recenta suma vehiculata fiind de circa 13 milioane de euro.

Potrivit jurnalistilor publicatiei HITC, Rangers nu ar fi dispusa sa il vanda in ciuda faptului ca romanul nu a avut un joc constant in acest sezon. Anuntul acestora a venit la scurt timp dupa ce secundul lui Gerrard, Michael Beale, a vorbit despre Ianis, laudandu-l.

Hagi, transferat de Rangers pentru 3,4 milioane de euro, a reusit 7 goluri si 12 pase decisive in acest sezon, iar antrenorul scotienilor vrea sa-l pastreze la echipa pentru ca va avea nevoie de el in Champions League, in urmatorul sezon.