O imagine cat o mie de cuvinte! Super-golgheterul Immobile s-a IZOLAT de familie, in propria casa. Cum a intrat in contact cu sotia Jessica

(POST TEMPORANEO) Ci tenevo a spendere due parole su tutta questa situazione. Ormai sono due giorni che a noi laziali arrivano migliaia di notizie sugli esiti del tampone di Ciro ma niente di ufficiale. Le uniche informazioni certe sono provenute da una storia di Jessica. Bah. Nonostante ciò io mi auguro solo che sia tutto un brutto spavento. Forza King ????, siamo tutti al tuo fianco???????? Il popolo laziale ti aspetta✨ #kingciro???? #kingciro???????? #ciroimmobile17⚪️???? #ciroimmobile #ciroimmobile❤ #ciroimmobile17⚽ #ciroimmobile17 #sslazio #laprimasquadradellacapitale

A post shared by @ ciroimmobile17ilbomber on Oct 29, 2020 at 10:46am PDT