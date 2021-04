Stefan Radu si-a uimit colegii la meciul la care a intrat definitiv in istoria lui Lazio! Lectie de modestie oferita de fotbalistul roman

Fundasul roman a fost integralist in victoria lui Lazio pe teren propriu impotriva Speziei, scor 2-1.

Radu a bifat astfel meciul cu numarul 402 in tricoul echipei din capitala Italiei si a devenit astfel liderul all-time al lui Lazio la acest capitol, depasindu-l pe legendarul Giuseppe Favalli.

Fotbalistul de 34 de ani a iesit in evidenta la acest meci istoric pentru el si pentru Lazio si pentru modestia de care a dat dovada in momentul in care Immobile a dorit sa ii dea banderola de capitan dupa ce a fost schimbat.

Radu a refuzat sa preia rolul de capitan al echipei si a preferat sa ramana concentrat la joc, fapt ce a fost apreciat de jurnalistii italieni, pe langa jocul foarte bun pe care l-a facut in aparare.

"Zero erori, siguranta totala. A sarbatorit in cel mai bun mod performanta sa. A intrat definitiv in inima laziala. Radu a ramas coerent, concentrandu-se doar la joc, la victorie. Pana la urma, a evitat intotdeauna acel grad de capitan, nu a avut nevoie de el pentru a-si evidentia carisma, pe teren si in vestiar. Pentru ca e un lider si fara banderola", a scris Corriere dello Sport.

Radu Stefan a fost complimentat si de colegii de la Lazio dupa aceasta performanta istorica. Ei au intrat pe teren cu un banner pe care era scris 'The Boss 402'. Totodata, colegii i-au transmis mesaje de felicitare si pe retelele de socializare.

"Exista doar un BOSS! Complimente, frate!", a fost mesajul lui Lucas Leiva, in timp ce golgheterul Immobile a scris: "Respect enorm, il meriti!". De asemenea, Patric i-a urat lui Radu sa mai joace inca 400 de meciuri, in vreme ce tanarul Armini i-a spus ca este un exemplu pentru el, atat pe teren cat si in afara lui.

"O zi de neuitat, plina de emotii. Cand am sosit la Roma, nu ma asteptam sa ating o asemenea tinta, sa fiu jucatorul cu cele mai multe meciuri din istoria lui Lazio", a spus Stefan Radu la finalul meciului in care a devenit oficial o legenda a lui Lazio.