Incident socant petrecut in Italia! Un fotbalist al lui Lazio a decedat! Ce s-a intamplat si ce spun cei din club

Tragediile din viata reala mai lovesc si oamenii implicati in fotbal, iar de data aceasta clubul din Roma a fost afectat.

Daniel Guerini, jucator la echipa Primavera a echipei, a decedat la numai 19 ani intr-un accident rutier pentru miercuri seara. Anuntul a fost facut chiar de Lazio printr-un comunicat postat pe retelele de socializare in care isi exprima regretul si sustinerea pentru familia fostului fotbalist.

"Suntem devastati de durere, presedintele, barbatii si femeile de la Lazio imbratiseaza familia tanarului Daniel Guerini". Tragedia s-a petrecut miercuri seara, intr-o coliziune dintre doua autoturisme, petrecuta la Roma. Daniel se afla in masina alaturi de doi prieteni, care acum sunt spitalizati in stare grava, anunta presa italiana, preluata de The Sun.

De asemenea, soferul celeilalte masini este si el in spital, in stare grava. Daniel Guerini a crescut la Lazio, club la care se intorsese in ianuarie, dupa ce plecase la Torino. A semnat un contract pana in 2024. De asemenea, fotbalistul care a mai jucat la Fiorentina si la SPAL a fost international de tineret al Italiei la categoriile de varsta U15 si U16.