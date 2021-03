Stefan Radu a facut SENZATIE la interviu dupa ce a intrat definitiv in istoria lui Lazio: "Nu ma opresc! Am destula benzina in picioare!"

Fundasul roman a fost integralist in victoria lui Lazio in deplasare cu Udinese, scor 1-0, in etapa a 28-a din Serie A.

A fost prezenta cu numarul 401 pentru fostul fotbalist al lui Dinamo in tricoul lazialilor, Radu egaland astfel recordul all-time al clubului detinut de legendarul Giuseppe Favalli.

Dupa meci, fotbalistul de 34 de ani a vorbit despre performanta incredibila pe care a realizat-o si a marturisit ca nu s-a gandit ca va ajunge la aceasta borna.

"Recordul? Nu ma gandeam ca voi ajunge atat de departe. Am luat-o partida dupa partida. Au trecut 13 ani de cand joc aici si nu ma opresc. Am racit un pic acum, dar am atat de multa benzina in picioare", a spus Stefan Radu pentru Lazio Style Channel.

De asemenea, fotbalistul roman a spus si care este meciul de care isi aduce aminte cu cea mai mare placere: "Pentru mine, toate sunt speciale. Fiecare are povestea sa, emotiile sale. Toate cele 401 de jocuri disputate cu Lazio sunt in sufletul meu. Dar daca trebuie sa aleg unul, merg pe finala Cupei Italiei din 2013".

Partida la care a facut referire Radu a fost jucata de Lazio chiar impotriva marii rivale AS Roma, in poarta careia s-a aflat Bogdan Lobont. Atunci Radu Stefan a castigat a doua Cupa a Italiei si al treilea trofeu in total la Lazio.

In prezent romanul se poate lauda cu 3 Cupe si 3 Supercupe castigate cu echipa din capitala Italiei.