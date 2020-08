Razvan Marin le-ar putea fi adversar lui Ronaldo si Immobile in Serie A! Ce echipa din Italia face presiuni pentru transferul lui

Fosta echipa a lui Walter Zenga il vrea pe Razvan Marin.

Cagliari si-a schimbat antrenorul in aceasta vara, in locul lui Zenga venind Eusebio Di Francesco.

Noul tehnician vrea sa-si intareasca echipa si s-a gandit ca pentru mijlocul terenului sa-l aduca pe Razvan Marin, care se potriveste profilului de fotbalist pe care si-l doreste.

Potrivit CalcioMercato, Ajax nu vrea sa-l transfere pe jucatorul in varsta de 24 de ani, insa italienii fac presiuni pentru a-l obtine sub forma de imprumut, cu posibilitate de cumparare.

Oficialii lui Cagliari, echipa care a incheiat sezonul 2019/20 pe locul 14 in Serie A, spera ca Razvan Marin sa fie de acord cu mutarea avand in vedere ca Ajax nu-l foloseste atat de mult cat si-ar dori.

In plus, romanul are acelasi impresar ca antrenorul Eusebio Di Francesco, ceea ce italienii considera ca este un avantaj.