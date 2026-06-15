Alexandru Bourceanu a semnat! Fostul căpitan al FCSB revine pe bancă

Alexandru Bourceanu a semnat! Fostul căpitan al FCSB revine pe bancă Fotbal intern
SPORT.RO
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Fostul internațional român a fost instalat oficial pe banca tehnică a celor de la FC Unirea Dej, mutarea fiind confirmată de clubul ardelean.

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Fostul mijlocaș Alexandru Bourceanu, retras din activitatea de fotbalist profesionist în vara anului 2024, bifează astfel un nou angajament din postura de tehnician, după ce în luna martie a anului 2025 și-a încheiat mandatul de la Speed Academy Pitești.

„Avem bucuria să vă anunțăm că Alexandru BOURCEANU (41 de ani), fostul fotbalist al celor de la Steaua și al naționalei României, este noul antrenor al FC Unirea Dej. Fostul mijlocaș, care are 27 de selecţii la echipa naţională, şi-a început cariera de jucător la Dunărea Galaţi, după care s-a transferat la Oţelul Galaţi, a jucat pentru Poli Timişoara, Steaua/FCSB, Trabzonspor, Arsenal Tula, Dunărea Călăraşi, Gloria Buzău și Speed Academy Pitești. În întreaga sa carieră, experimentatul fotbalist a câștigat 7 trofee, toate alături de roș-albaștrii: 3 titluri de Liga I (2013, 2014, 2015), o Cupă a României (2015), două Cupe ale Ligii (2015, 2016) și o Supercupă (2013). Posesor al Licenței A, gălățeanul în vârstă de 41 de ani a antrenat ultima oară Speed Academy Pitești (Liga 3). Bun venit la FC Unirea Dej și mult succes!” - a transmis gruparea din Dej.

Bourceanu a activat ultima dată din postura de principal la Speed Academy Pitești, formație de care s-a despărțit oficial pe 24 martie 2025, la mai puțin de un an după ce se retrăsese definitiv din cariera de jucător.

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Mihai Stoica, FCSB / Foto: Sport Pictures
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Bourceanu a făcut spectacol la Campionatul European de minifotbal

În ultima perioadă, Alexandru Bourceanu a fost o prezență constantă și determinantă în competițiile de minifotbal. La finalul lunii trecute, echipa națională a României s-a calificat în optimile de finală ale Campionatului European (EMF EURO 2026) organizat la Bratislava, Slovacia.

Selecționata României domină istoricul european la minifotbal, având în palmares nu mai puțin de șase titluri continentale (ultimul cucerit în 2015). Totodată, tricolorii au bifat și trei finale pierdute la EMF EURO, în edițiile din 2018 (cu Cehia), 2022 (cu Azerbaidjanul) și 2024 (cu Serbia, la loviturile de departajare).

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