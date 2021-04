Stefan Radu, asaltat de oferte din Serie A: "A preferat sa ramana la Lazio! Era in discutie si cu Juventus!" Dezvaluiri incredibile despre jucatorul roman 

Stefan Radu (34 ani) scrie istorie in tricoul lui Lazio.

Fundasul roman a intrat in istoria italienilor dupa ce a bifat 402 prezente in tricoul echipei, la ultimul meci din Serie A.

Renzo Rossi, fost conducator al mai multor cluburi din Romania, a vorbit despre situatia lui Stefan Radu, dezvaluind ca a refuzat oferte importante de la cluburi mari din Serie A, doar pentru a ramane la Lazio.

"A rezistat acolo cu Lotito, presedintele lui Lazio. Jos palaria pentru el. A fost mereu serios, a suferit multe accidentari, nu putea juca, reintra. A revenit si a demonstrat mereu.

Norocul lui a fost ca a avut in ultima perioada un antrenor ca Inzaghi, cu care a fost coleg si l-a ajutat foarte mult. Eu zic ca Stefan Radu merita tot respectul si a castigat respectul in Italia, mai ales la Lazio.

Stiu ca deja se discuta sa mai faca un an de contract cu el, apoi cred ca va ramane in club.

A avut oferte de a merge la alte echipe, l-a dorit Genoa, dar si echipe mai mari. Mi se pare ca era in discutie cu Juventus, cu ani in urma, dar nu s-a concretizat.

In ultima perioada a avut oferte din Serie A, dar a preferat sa ramana la Lazio si a facut o alegere buna. Demonstreaza ca a ajuns pe merit unde a ajuns. E greu sa stai atatia ani la o echipa in Italia. Nu sunt multe exemple, Totti, Del Piero, Maldini", a spus Renzo Rossi pentru Look Sport.