Nigerianul Paul Onuachu (ex - Genk, Southampton) și uzbekul Eldor Shomurodov (ex - Rostov, Genoa, Roma, Cagliari) conduc clasamentul celor mai buni marcatori din Super Lig, deși în campionatul turc evoluează și atacanți de clasă mondială, precum Mauro Icardi, Tammy Abraham, Leroy Sane, Jhon Duran, Danylo Sikan, Jota Silva, Youssef En-Nesyri, Hwang Ui-jo sau Victor Osimhen. Fotbaliștii români cu cele mai multe goluri în acest sezon sunt Alexandru Maxim (Gaziantep / 2) și Ianis Hagi (Alanyaspor / 1).



Clasamentul golgheterilor din Super Lig, după 12 etape jucate:

8 goluri - Paul Onuachu (Trabzonspor / Nigeria), Eldor Shomurodov (Istanbul BB / Uzbekistan)

6 goluri - Umut Nayir (Konyaspor / Turcia), Youssef En Nesyri (Fenerbahce / Maroc), Mauro Icardi (Galarasaray / Argentina)

5 goluri - Tammy Abraham (Beșiktaș / Anglia), Carlo Holse (Samsunspor / Danemarca), Rafa Silva (Beșiktaș / Portugalia), Talisca (Fenerbahce / Brazilia), Juan Santos (Goztepe / Brazilia), German Onugkha (Kayserispor / Rusia), Felipe Augusto (Trabzonspor / Brazilia)





Zona cupelor europene din Super Lig:

1. Galatasaray - 29 puncte (12 meciuri)

2. Fenerbahce - 29 puncte (12 meciuri)

3. Trabzonspor - 25 puncte (12 meciuri)

4. Samsunspor - 23 puncte (12 meciuri)

5. Goztepe - 22 puncte (12 meciuri)

6. Beșiktaș - 20 puncte (12 meciuri)

7. Gaziantep - 19 puncte (12 meciuri)



Foto - Getty Images

