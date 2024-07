Ciro Immobile, mesaj misterios la despărțirea de Lazio: "Nu e un adio, ne revedem curând!"

După opt sezoane, trei titluri de golgheter, o Coppa Italia, două Supercoppe Italiene și după ce a marcat 208 goluri (care l-au propulsat pe primul loc în clasamentul all-time al marcatorilor din istoria Lazio), Ciro Immobile se desparte de Lazio.

Atacantul a acceptat oferta lui Beșiktaș și s-a transferat în Turcia, unde va juca în următoarele trei sezoane. Immobile și-a salutat fanii printr-un mesaj lung, publicat de Lazio pe canalele oficiale.

Mesajul de adio al lui Immobile către fani

"Dragi prieteni laziali, am ales această locație pentru că de aici a pornit totul. Din vestiarul unde am construit totul și unde am realizat multe. Sunt copleșit de o serie de emoții incredibile: în ultimele trei zile a trebuit să iau o decizie foarte dificilă și nu a fost ușor pentru mine. În cele din urmă am vorbit cu președintele și conducerea clubului și decizia a fost acceptată. Ca în toate lucrurile, există un început și un sfârșit. Acesta este sfârșitul unei aventuri minunate. Uneori viața te pune în fața unor alegeri și am crezut că era alegerea corectă. Nu pot decât să mulțumesc tuturor: președintelui, directorilor pe care i-am avut, antrenorilor și colegilor de echipă care mi-au permis să devin cine am fost la acest club. Cel mai mare mulțumesc și cea mai mare îmbrățișare le sunt adresate tuturor fanilor. Tuturor celor care m-au făcut să mă simt acasă încă din prima zi. Am crescut incredibil în acești opt ani. Roma a devenit a doua mea casă și a familiei mele.

Mi-ar fi plăcut să vă îmbrățișez pe toți unul câte unul. Pe piața transferurilor, lucrurile se mișcă repede și trebuie să iei decizii de moment care nu sunt tocmai extraordinare. A venit timpul pentru o nouă experiență. Cu siguranță voi rămâne legat de această tricou, de acest club și de acești oameni care ne-au iubit și apreciat atât de mult.

Am avut ocazia să văd noii jucători care au sosit și să vorbesc cu vechii mei colegi: i-am văzut super entuziasmați. Este normal să existe o oarecare incertitudine, dar la fel s-a întâmplat și când am venit eu: Bielsa plecase, Inzaghi era la începutul aventurii sale, dar am pornit de acolo și am scris istorie cu Lazio în ultimii ani. Am revăzut un pic asta: când există o asemenea revoluție, e nevoie de dragostea publicului, pentru că asta îi poate ajuta pe toți cei veniți de curând. Am avut ocazia să vorbesc și cu Mister, care a acceptat decizia mea, dar mi-a spus și că i-ar fi plăcut să lucrăm împreună. Să fim alături de el: avem, sau mai bine zis, veți avea un sezon important de înfruntat și eu am să vă susțin ca un suporter.

E inutil să mă gândesc la tot ce am făcut împreună: de trei zile văd videoclipuri și citesc scrisori de la adulți și copii. Mi-ați arătat atât de multă dragoste. Cred că e timpul să ne luăm rămas bun, dar nu un adio, ci la revedere. Aceasta este și va rămâne mereu casa mea. Vreau să vă transmit o îmbrățișare strânsă, din partea mea și a soției mele Jessica. Vă îmbrățișez și voi rămâne mereu un suporter al Lazio. Sper să ne revedem curând", a fost mesajul lui Immobile.

Cifrele lui Ciro Immobile

Aproximativ 9,5 milioane de euro plătea Lazio în 2016 pentru a-l transfera pe Ciro Immobile, care a devenit golgheterul all-time al echipei. În 340 de apariții a marcat de 207 ori și a oferit alte 54 de pase decisive în toate competițiile.

Gheata de Aur în 2020, Ciro Immobile se poate lăuda cu trei titluri de golgheter în Serie A în perioada petrecută la Lazio.

AC Siena, Juventus, Grosseto, Pescara, Genoa, Torino, Borussia Dortmund și Sevilla sunt echipele pe la care a mai trecut atacantul italian în cariera sa.