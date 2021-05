Transferul lui Ianis Hagi la Lazio poate prinde contur! Jurnalistii italieni prezinta 5 motive pentru care romanul merita adus

Ianis Hagi a avut un sezon bun la Rangers, insa o poate parasi pe campiona Scotiei.

Publicatia Cittaceleste vorbeste despre interesul tot mai accentuat al lui Lazio pentru roman si prezinta 5 motive pentru care ar fi un transfer reusit pentru echipa lui Stefan Radu, mai ales in conditiile in care s-ar putea desparti de Luis Alberto sau Milinkovic Savic.



"Tinerete - Principalul motiv este reprezentat de varsta. Clubul vrea sa intinereasca echipa, iar ciclul actual pare la final. Vorbim de un jucator de 22 de ani, care corespunde planurilor lui Lazio pentru sezonul urmator.

Castigator - Hagi e un castigator. A cucerit titlul in Scotia, Supercupa in Belgia, Cupa si Supercupa in Romania. Vorbim, evident, despre competitii nu foarte dificile, dar trebuie sa recunoastem ca nu e deloc un palmares rau pentru un fotbalist relativ tanar. De asemenea, Ianis arata si personalitate.

Polivalent - Poate juca atat in dreapta, cat si in stanga. De asemenea, poate fi folosit ca mijlocas ofensiv sau al doilea varf. Toate, la un nivel excelent. Joaca deja la nationala si e ambidextru. Pentru faza ofensiva a lui Lazio ar fi, cu siguranta, o gura de aer proaspat.

Concret - Statisticile sunt de partea lui. De-a lungul carierei, a jucat in 187 de meciuri, a marcat 44 de goluri si a reusit 35 de pase decisive. S-a descurcat si in acest sezon foarte bine: la Rangers a inscris 7 goluri si a oferit 12 pase decisive.

Pretul - Ultimul motiv este reprezentat de cost. Cu 10 milioane de euro, Hagi poate fi adus la Ramo. Pentru Lazio ar fi o adevarata lovitura. O varianta posibila, cu siguranta, in ciuda concurentei celor de la Sevilla. Ar fi un jucator extrem de folositor pentru proiectul lui Lazio".