Mutu, PROPUS la echipa care i-a dat pe Verratti, Immobile si Insigne! Ar fi in 'finala' cu alti 2 antrenori

Adrian Mutu inca n-a debutat la nationala U21 a Romaniei, dar starneste inters in strainatate.

Conform Gazetei Sporturilor, Mutu ar fi pe lista scurta a Pescarei, club din Serie B. Dupa ce a scapat de retrogradare in sezonul precedent dupa baraj, fosta echipa a lui Verratti, Immobile sau Insigne ar fi in cautare de inlocuitor pentru Luciano Zauri. Mutu se afla pe o lista compusa din 3 nume, din care conducatorii se vor opri la unul singur. Conducatorii de la Pescara cred ca Mutu este o optiune excelenta datorita trecutului pe care l-a avut in Italia ca jucator si a performantelor decente reusite ca antrenor la Voluntari si la tineretul lui Al Wahda.

Daca nu va ajunge la Pescara, Mutu va debuta intr-un meci oficial pe banca Romaniei U21 pe 4 septembrie (ora 19:00), intr-un meci cu Finlanda, transmis in direct de PRO TV. Mutu a avut o singura actiune la 'tineret', amicalul cu Farul de la Mogosoaia, castigat cu 6-0.

Ca jucator, Mutu a trecut in Italia pe la Inter, Juventus, Fiorentina, Parma, Verona sau Cesena.