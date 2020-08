Cristiano Ronaldo, OUT din lotul lui Juventus pentru ultima etapa din Serie A! Immobile castiga OFICIAL Gheata de Aur

Din articol Cum arata clasamentul TOP 3 pentru Gheata de Aur

Ciro Immobile (30 de ani) castiga Gheata de Aur in sezonul 2019 - 2020.

Cristiano Ronaldo nu a fost inclus in lotul lui Juventus pentru ultimul meci din Serie A, iar Ciro Immobile a devenit oficial castigatorul Ghetei de Aur in acest sezon.

Atacantul lui Lazio are 35 de goluri in acest sezon de Serie A, in timp ce Ronaldo are doar 31. Immobile isi poate imbunatati performanta si in ultima etapa. Lazio merge in deplasare la Napoli in aceasta seara, de la 21:45.

Ronaldo este odihnit de Sarri pentru meciul din Liga Campionilor. Juventus o va intalni pe Lyon, vineri, 7 august, de la 22:00.

Ciro #Immobile vince la Scarpa d'Oro 2020! ???? La mancata convocazione di Cristiano Ronaldo gli spiana la strada ⚪???? pic.twitter.com/amarunrSSs — Goal Italia (@GoalItalia) August 1, 2020

Cum arata clasamentul TOP 3 pentru Gheata de Aur

1. Ciro Immobile (Lazio) - 35 de goluri - 70 de puncte

2. Robert Lewandowski (Bayern) - 34 de goluri - 68 de puncte

3. Cristiano Ronaldo (Juventus) - 31 de goluri - 62 de puncte