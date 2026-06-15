Presa din Grecia a dezvăluit că, deși Răzvan Lucescu a insistat la Ivan Savvidis să își ducă la capăt contractul cu PAOK Salonic, care ar fi expirat anul următor, se pare că antrenorul român va părăsi echipa încă din această vară.

Antrenorii aflați pe lista lui Ivan Savvidis pentru a-l înlocui pe Răzvan Lucescu

Răzvan Lucescu va pleca, se pare, la Al Sadd, iar Ivan Savvidis a început deja să îi caute un înlocuitor. Conform Gazzetta.gr, controversatul patron greco-rus se ocupă personal de această sarcină, iar oligarhul are de ales între două nume de antrenori.

Primul pe listă este Marino Pusic, antrenorul în vârstă de 54 de ani care a plecat recent de la Al-Jazeera, echipa preluată de Cosmin Olăroiu.

Al doilea antrenor pe placul lui Ivan Savvidis este Luis Castro, tehnicianul portughez aflat pe banca tehnică a lui Levente.

Grecii susțin că Ivan Savvidis vrea să ia o decizie cât mai repede, deoarece vrea să aibă un nou antrenor principal înainte de plecarea spre Olanda, acolo unde PAOK o să își desfășoare cantonamentul de vară.