Italienii pun presiune pentru transferul lui Ianis Hagi in Serie A! Suma pentru care l-ar putea transfera Lazio pe jucatorul lui Rangers 

Ianis Hagi a impresionat cu prestatiile din acest sezon in care Rangers a cucerit titlul in Scotia.

Romanul le-a atras atentia italienilor de la Lazio, care si-ar dori sa ii obtina transferul in conditiile in care Hagi a lasat sa se inteleaga ca si-ar dori sa faca pasul spre un campionat mai puternic.

Jurnalistii de la Gazzetta dello Sport au comentat astazi dorinta oficialilor lui Lazio de a-si intari departamentul ofensiv si au vorbit despre pretul pe care clubul ar trebui sa-l achite catre Rangers pentru a-l aduce pe Ianis in Serie A.

"Igli Tare il place pe Santos Borre, care are si doua meciuri la nationala. In ultimele 47 de meciuri la River Plate a marcat 27 de goluri. Contractul lui expira in iunie, dar se va cauta o solutie care sa satisfaca si actualul sau club. Nu este jucator european, un statut care trebuie luat in calcul.

Din acest motiv, Tare il monitorizeaza pe Ianis Hagi, fiul legendarului roman Gheorghe. In cariera sa, jucatorul nascut in 1998 a castigat Supercupa Belgiei cu Genk, titlul si Supercupa Romaniei cu Viitorul Constanta si titlul cu Rangers in Scotia. In acest sezon a marcat 7 goluri si a oferit 12 pase decisive in 38 de meciuri.

Spre deosebire de Borre, are capacitatea de a juca si in banda, atat in stanga, cat si in dreapta, dar si in spatele atacantului. Ar costa aproximativ 10 milioane de euro", au scris italienii.

Rangers l-a transferat pe Ianis Hagi la inceputul anului trecut, de la Genk, pentru 3,4 milioane de euro.