Si EA merita GHEATA DE AUR! Cum s-a rasplatit Ciro Immobile dupa ce a devenit BOMBERUL continentului. Vacanta de vis cu frumoasa Jessica

Atacantul lui Lazio e intr-o binemeritata vacanta in urma sezonului de exceptie in care a marcat 36 de goluri

Ronaldo, Messi, Lewandowski si ceilalti super-golgheteri care activeaza in fotbalul european s-au inclinat in aceasta stagiune in fata lui Ciro Immobile. In varsta de 30 de ani, italianul a reusit performanta carierei din punct de vedere individual, trecandu-si in palamares prestigiosul trofeu "Gheata de Aur", acordat jucatorului cu cele mai multe reusite, intr-o ierarhie care tine cont si de valoarea competitiei.

Pentru a se relaxa si pentru a-si incarca bateriile in vederea noului sezon care bate la usa, Ciro Immobile si frumoasa sa sotie, Jessica Melena, au plecat in vacanta pe Coasta Amalfitana din sudul Italiei, avandu-i alaturi si pe cei 3 copii ai cuplului, doua fetite si un baietel nascut in acest an.

Jessica, una dintre cele mai frumoase partenere de fotbalisti din Serie A, nu-l scapa pe ochi pe Ciro, rezervandu-i acestuia si o surpriza, un tort pe care se poate vedea si Gheata de Aur cu care se mandreste familia Immobile. "Cu bomberul meu", e unul dintre mesajele sugestive pe care sotia lui Ciro le-a afisat pe Instagram.