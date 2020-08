Visau sa ii aduca pe Higuain, Coutinho, Bale si Immobile, dar au transferat doar doi necunoscuti liberi de contract! 

Newcastle United trece printr-o perioada grea inaintea noului sezon, dupa ce investitorii din Arabia Saudita si-au retras oferta de cumparare a clubului.

Presa din Anglia dezvaluise ca "Magpies" negociau cu mai multi jucatori importanti atunci cand Public Investment Fund of Saudi Arabia oferise 340 de milioane de lire sterline pentru cumpararea clubului si anuntase investii de alte cateva sute de milioane de lire. Printre jucatorii doriti se aflau Gareth Bale (Real Madrid), Gonzalo Higuain (Juventus), Philippe Coutinho (FC Barcelona), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Chris Smalling (Manchester United), Ciro Immobile (Lazio), Tom Davies (Everton), Ryan Sessegnon (Tottenham), Harry Wilson (Liverpool), Demarai Gray (Leicester), Todd Cantwell (Norwich), Wilfried Zaha (Crystal Palace), Federico Chiesa (Fiorentina) sau Wout Weghorst (Wolfsburg).

Insa, investitorii arabi si-au retras oferta de cumparare, dupa ce verificarea dosarului lor a durat mai multe luni, iar transferurile s-au lasat asteptate, in timp ce patronul Mike Ashley, proprietarul unuia dintre cele mai mari lanturi de magazine cu echipament sportiv din Marea Britanie, a fost primul care a pus angajati pe liber in perioada coronavirusului si a beneficiat de schema de ajutor de stat pentru celelalte afaceri ale sale. In loc sa le faca loc in primul "11" vedetelor anuntate de ziare, antrenorul Steve Bruce i-a primit doar pe Mark Gillespie, un portar scotian de 28 de ani de la Motherwell, si pe Jeff Hendrick, un fundas central de 28 de ani de la Burnley, adusi gratis, in timp ce Jacob Murphy (Sheffield United) si Achraf Lazaar (Cosenza) s-au intors dupa imprumuturi.

De asemenea, in aceasta vara, clubul s-a despartit de Rob Elliot si Jamie Sterry, carora li s-au incheiat contractele, plus Jertro Willems (Eintracht Frankfurt) si Valentino Lazaro (Inter Milano), carora li s-au terminat imprumuturile, in timp ce Jack Colback a plecat liber de contract la Nottingham Forest, iar Jake Turner (Morecambe FC) si Freddie Woodman (Swansea) au fost imprumutati. Singura solutie de revigorare a clubului este ca Ashley sa se inteleaga pentru vanzarea clubului catre Bellagraph Nova Group, o companie inregistrata in Singapore, sau catre miliardarii americani Henry Mauriss si James Pallotta. Ultimul tocmai a vandut clubul AS Roma pentru 533 de milioane de lire sterline si presa engleza crede ca va face o oferta pentru Newcastle United.