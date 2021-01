Romanul-record din Serie A! Performanta incredibila a lui Stefan Radu in ultima etapa! A intrat in istoria lui Lazio 

Stefan Radu (34 ani) este in istoria lui Lazio dupa meciul cu Fiorentina.

Lazio s-a impus cu 2-1 in meciul cu Fiorentina din ultima etapa din Serie A. Stefan Radu a inceput meciul din postura de rezerva, insa a fost trimis in teren in minutul 77 al partidei.

Legitimat in 2008 la clubul italian, Stefan Radu a doborat un record istoric pentru Lazio in Serie A. Fundasul a devenit jucatorul cu cele mai multe meciuri jucate pentru Lazio in Serie A, cu 320 de meciuri bifate.

Mai mult decat atat, romanul poate sa doboare un alt record. Poate deveni fotbalistul cu cele mai multe meciuri jucate pentru Lazio in toate competitiile. Recordul este detinut de Giuseppe Favalli, care evoluat in 401 meciuri pentru Lazio in toate competitiile.

In acest clasament, Stefan Radu este dupa Favalli si Giuseppe Wilson, care are 394 de meciuri.