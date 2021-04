Italienii au facut anuntul despre viitorul lui Stefan Radu! Ce salariu poate avea fundasul daca va semna prelungirea cu Lazio

Stefan Radu a devenit o legenda a lui Lazio dupa ce a reusit sa devina jucatorul cu cele mai multe prezente din istoria clubului.

Fotbalistul roman pare sa fi ajuns la un acord cu sefii gruparii laziale si isi va prelungi contractul pentru inca un sezon, pana in 2022, urmand a incasa un salariu de 1,2 milioane de euro, conform jurnalistului italian Nicolo Schira. Jurnalistii din peninsula au scris si despre rolul lui Radu in vestiarul echipei lui Simone Inzaghi.



"Zero erori, siguranta totala. A sarbatorit in cel mai bun mod performanta sa. A intrat definitiv in inima laziala. Radu a ramas coerent, concentrandu-se doar la joc, la victorie. Pana la urma, a evitat intotdeauna acel grad de capitan, nu a avut nevoie de el pentru a-si evidentia carisma, pe teren si in vestiar. Pentru ca e un lider si fara banderola", scrie Corriere dello Sport.

Aflat din 2008 la Roma, Stefan Radu a reusit de-a lungul timpului sa marcheze opt goluri pentru Lazio si sa paseze decisiv in 20 de cazuri. Cotat la 2,5 milioane de euro, Radu a cucerit sase trofee cu Lazio: trei Cupe si trei Supercupe.

Avanti insieme: dopo essere diventato il recordman di presenze del club Stefan #Radu proseguirà la sua avventura con la #Lazio per un altro anno. Pronto il rinnovo fino al 2022 con stipendio da €1,2M. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 14, 2021