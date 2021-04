"Pentru a invata, am luat si castane!" Stefan Radu vorbeste despre startul carierei de la Dinamo! La ce club trebuia sa fie imprumutat

Radu Stefan este unul dintre putinii jucatori romani care a evoluat constant in strainatate in ultimii ani.

Crescut de Dinamo, fundasul nu a evoluat foarte mult timp la "caini" si a facut pasul catre fotbalul "mare", la Lazio. Transferul de 4,5 milioane de euro s-a produs in 2008, iar Radu a reusit sa devina o legenda al lui Lazio, fiind fotbalistul cu cele mai multe meciuri din istoria clubului italian.

"Trecerea spre Dinamo 2 a fost pasul spre fotbalul profesionist. Am vorbit cu nea Cornel Talnar si asa e, de la el am invatat, prima oara, acest sistem drag mie, 3-5-2. Si i-am spus si lui Inzaghi asta, am o relatie buna cu el, am fost colegi si acum imi este antrenor. Le-am zis si colegilor ca, pentru a invata sa joc in acest sistem, am luat si castane. Astazi, multi incearca acest sistem, insa putini stiu sa-l joace cum o facem noi, la Lazio.

Eu, din postura de fundas central, dau, in fiecare meci, patru, cinci centrari in careul advers, asa mi-a iesit si acum. Nea Ando (n.r. Ioan Andone) m-a ajutat enorm, dansul m-a debutat, a fost un moment incredibil, nu o sa pot uita acel moment, apoi Mircea Rednic m-a promovat, m-a aruncat in lupta, mi-a dat incredere, a fost hotarator pentru mine.

Auzisem ca trebuie sa merg la Jiul Petrosani, parca erau unele discutii si cu Sportul Studentesc, insa ce mai conteaza acum ce trebuia sa fie, important e ca am ramas la Dinamo, la echipa la care am crescut si m-am dezvoltat. Pentru Dinamo intru in zid!", a spus Stefan Radu pentru Playsport.