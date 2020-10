Felicitare din dormitor! REVANSA lui Ciro Immobile e si mai DULCE acum. Diva SEXY a lui Lazio s-a dezbracat pentru golgheterul italian

Actrita Anna Falchi i-a felicitat intr-o maniera originala pe Ciro Immobile si pe colegii sai de la Lazio pentru succesul cu Dortmund din Champions League.

Intr-o postare pe Instagram, in care apare dezbracata de la brau in sus si cu fularul lazialilor in apropiere, Anna Falchi (48 de ani) a demonstrat din nou de ce e considerata sex-simbolul gruparii din capitala Italiei.

"Va amintiti de cotidianul Bild, cel mai important din Germania, care l-a numit pe Immobile cel mai prost transfer din istoria Borussiei Dortmund? Acum a venit revansa. Gol, victorie si glorie", a mentionat frumoasa actrita

Intr-adevar, dupa ce a trecut prin curtea clubului din Dortmund (in sezonul 2014-2015), Ciro Immobile a deschis scorul marti in confruntarea Lazio - Borussia (3-1), in prima etapa a grupelor Champions League.