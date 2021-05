Lazio a gasit alternativa la transferul lui Ianis Hagi! Italienii vor sa aduca un super jucator de la Manchester United

Dupa ce s-a vorbit in ultimul timp de interesul lui Lazio pentru fotbalist roman al lui Rangers, jurnalistii italieni anunta ca echipa lui Simone Inzaghi vrea sa dea o lovitura pe piata transferurilor si a pus ochii pe jucatorul lui Manchester United, Juan Mata, al carui contract expira in aceasta vara.

Pentru Hagi asta ar putea insemna ca transferul in Italia ar pica, avand in vedere ca este un jucator cu aceleasi calitati ca si cel al lui Manchester United, iar efortul financiar al lui Lazio s-ar indrepta catre salariul spaniolului si nu catre suma de transfer pentru fotbalistul lui Rangers.



Italienii ar vrea sa-i ofere un contract pentru urmatoarele doua sezoane si un salariu de 5 milioane de euro pe an. Ramane de vazut cum va decurge aceasta fereastra de transferuri, insa un lucru este cert, Ianis Hagi nu duce lipsa de oferte si ar putea sa paraseasca campionatul scotian.

#Lazio have reportedly targeted a free transfer for #ManchesterUnited attacking midfielder Juan Mata this summer. https://t.co/9NHCLY1j0L#SerieA #EPL #MUFC #SerieATIM #Biancocelesti #Aquile #Mata pic.twitter.com/YnKm41SdLj