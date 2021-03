Fundasul FCSB-ului, peste jucatorii de la Lazio si Atletico Madrid! Radunovic a impresionat in tricoul nationalei in preliminariile Cupei Mondiale

Risto Radunovic a impresionat in primul meci al Muntenegrului din preliminariile Mondialului din 2022.

Dupa evolutia in fata reprezentativei Letoniei, fundasul celor de la FCSB a avut note mai bune decat coechipierii sai, care evolueaza la Lazio sau Atletico Madrid.

Radunovic a fost cel mai bun fotbalist din apararea Muntenegrului, cei de la Fotomob acordandu-i nota 7,6 care il plaseaza inaintea fundasului care joaca in Serie A, Marusic (7,3) sau a lui Savic (7,2), legitimat la Atletico Madrid.

In partida din debutul preliminariilor Cupei Mondiale din Qatar, jucatorul lui Gigi Becali a reusit sa castige 7 dueluri si sa trimita 9 pase lungi. In plus, Radunovic a avut 3 incrucisari precise si a reusit 46 de pase, dintre care mai mult de jumatate in jumatatea de teren a Letoniei.

Pentru nationala Muntenegrului urmeaza duelurile cu Gibraltar si Norvegia.