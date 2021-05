Man si Mihaila rateaza si meciul cu Lazio! Care este starea fotbalistilor romani de la Parma dupa accidentarile suferite

Parma va juca in deplasare, pe terenul lui Lazio, in etapa a 36-a din Serie A.

Antrenorul Roberto D'Aversa nu va putea conta nici in aceasta partida pe cei doi romani transferati in acest sezon. Nici Dennis Man si nici Valentin Mihaila nu se afla in lotul Parmei pentru deplasarea la Roma.

Accidentarea fostului jucator de la FCSB este mai grava, iar fotbalistul a mers recent in Germania pentru a face investigatii amanuntite. Man nu va mai prinde niciun meci pana la finalul acestei stagiuni.

In schimb, problemele lui Mihaila nu sunt la fel de mari. Acesta ar putea reveni pe teren, pregatindu-se in ultima perioada la baza clubului, chiar daca separat de colegii sai.

Dupa meciul cu Lazio, Parma, care a retrogradat deja in Serie B, le mai intalneste pe Sassuolo si Sampdoria pana la finalul acestui sezon.