"Pentru Dinamo intru in zid!" Declaratie superba de dragoste a lui Stefan Radu fata de echipa din Stefan cel Mare

Stefan Radu a fost crescut de Dinamo si lansat in fotbalul "mare", iar fundasul nu uita de unde a plecat.

Devenit recent jucatorul cu cele mai multe aparitii in tricoul lui Lazio din istorie, Stefan Radu nu uita de prima iubire, Dinamo, si spune ca ar face orice pentru "caini". Fundasul isi aminteste de perioada junioratului si isi indeamna fostii colegi, cu care mai tine inca legatura, sa se vada cat de des au ocazia.

"Pentru Dinamo intru in zid! Aici am crescut, aici m-am dezvoltat. Imi face placere sa vorbesc cu toti colegii mei de la juniori, sunt pe ambele chat-uri, cel de la 1986 si cel de la 1985. Ramanem cu amintirile noastre pretioase. Le-am si zis: 'Chiar nu puteti sa va vedeti mai des?' Insa fiecare are problemele lui, viata lui. Asa si eu, am incercat sa vin de fiecare data in tara, anul trecut, cu pandemia, mi-a fost mai greu.

Toti sunt parte din povestea mea si le multumesc. Si va multumesc! Sa stiti ceva, Stefan Radu nu e rupt de Romania!", a spus Stefan Radu conform playsport.

Stefan Radu va ramane in istoria lui Lazio - aflat din 2008 la Roma, fundasul roman a evoluat pentru a 401-a oara in tricoul gruparii biancoceleste si astfel a egalat recordul all-time de aparitii in cadrul clubului, detinut de Giuseppe Favalli.