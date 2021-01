Roma nici NU A EXISTAT in derby-ul cu Lazio! Spectacol facut de Immobile si Luis Alberto 

Lazio si AS Roma s-au intalnit in etapa cu numarul optsprezece din Serie A.

Lazio s-a impus fara probleme, pe teren propriu, in derby-ul orasului cu AS Roma, 3-0! Immobile a deschis scorul in minutul 14 dupa o eroare imensa a apararii Romei, iar Luis Alberto a marit avantajul gazdelor in minutul 23, stabilind si scorul la pauza.

Tabela a fost inchisa de acelasi Luis Alberto, care a reusit dubla cu un sut cu pamantul din exteriorul careului! Roma putea reduce din diferenta prin Dzeko, in minutul 85, insa Reina l-a blocat bine pe atacatul bosniac.

Stefan Radu a fost titular, insa Inzaghi l-a schimbat in minutul 83. Lazio a urcat pe locul 7 in Serie A, cu 31 de puncte in 18 meciuri jucate, in timp ce Roma a ramas pe locul 3, insa poate fi depasita de Juventus, in cazul unei victorii in derby-ul cu Inter.