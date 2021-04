Dezvaluiri senzationale ale lui Stefan Radu! Care a fost cel mai greu moment al carierei: "Am vrut sa ma retrag de tot!" De ce nu a mai vrut sa joace la nationala

Stefan Radu a scris istorie in Serie A, devenind jucatorul cu cele mai multe meciuri in tricoul lui Lazio.

Fundasul in varsta de 34 de ani a oferit un interviu pentru site-ul La Lazio Siamo Noi, in care a vorbit despre ce inseamna pentru el recordul stabilit in Italia, dar si despre motivele pentru care nu a mai jucat la nationala.

Radu a spus ca a facut o alegere, aceea de a se dedica in totalitate echipei de club, pe care nu o regreta.

"E adevarat, Lazio este echipa mea nationala. Am decis sa ma dedic cu totul formatiei mele de club din motive care tin de sanatate. Nu regret deloc acest lucru si consider ca a fost alegerea corecta. Pentru Lazio sunt dispus la orice sacrificiu, de aceea am renuntat sa joc pentru tara mea. Aici sunt suporteri fantastici si ma cutremur cand imi amintesc cum era inainte de pandemie. In sezonul trecut, Olimpico era plin meci de meci. Este un stadion foarte primitor.

Nu tinteam recordul, stiam ca Beppe Favalli avea 400 de jocuri, dar nu mi-am spus niciodata ca trebuie sa-l intrec. Nu m-am gandit decat sa joc meci de meci. In fotbal e altceva, complet diferit de normal, n-ai nevoie sa fii obsedat sa dobori recorduri. Nu mi-as fi imaginat vreodata sa reusesc asta si sunt mandru de performanta", a declarat fotbalistul, potrivit site-ului lalaziosiamonoi.it.

Romanul a mai povestit si care a fost cel mai greu moment din viata sa, atunci cand si-a pierdut tatal: "A fost un moment delicat, au trecut 10 ani de-atunci. Cand mi-am pierdut tatal a fost cel mai dureros din viata mea. Nu ma ascund, m-am gandit chiar sa ma retrag. Am trait un soc."

Fostul fundas de la Dinamo a mai adaugat, in cadrul aceluiasi interviu, si ca nu se gandeste inca la retragere. "Traiesc clipa. Mai am destula dorinta de a juca si nu-mi imaginez ziua retragerii. Doar ma concentrez sa joc si sa ma antrenez bine.

Imi amintesc bine cum eram cand am venit la Lazio, un pusti speriat. Veneam in alta tara, eram singur, dar am avut norocul sa gasesc colegi ce m-au primit foarte bine si incet-incet am devenit unul din familie. Victoria de la debut cu Fiorentina m-a motivat pentru viitor. Pandev si Kolarov m-au invatat multe si m-au ajutat sa ma integrez mai repede", a mai spus Stefan Radu.