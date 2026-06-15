Răsturnare de situație! FCSB primește o veste proastă și este în pericol să mai piardă un jucător

FCSB s-a aflat în competiție cu gruparea israeliană Beitar Ierusalim pentru transferul atacantului dorit de Gigi Becali, Shon Weissman. Presa din Israel a dezvăluit că FCSB are cale liberă spre transferul lui Weissman, după ce Beitar Ierusalim s-ar fi retras din cursă, însă realitatea ar fi cu totul alta.

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Jurnalistul Ofir Saar, un apropiat al clubului Beitar Ierusalim, a dezvăluit care este situația din mercato a clubului cu care FCSB ”se bate” pentru transferul lui Shon Weissman. Presa din Israel a dezvăluit recent că Beitar îl va transfera pe Eugene Ansah, un atacant ghanez care ar putea primi cetățenie israeliană, motiv pentru care va renunța la transferul lui Shon Weissman, care ar avea șanse mari să semneze cu FCSB.

”Beitar Ierusalim l-a dorit pe Ansah încă din vara trecută ca jucător extracomunitar. Anul trecut, el a început procesul de obținere a cetățeniei israeliene. Acesta nu este încă finalizat, dar cred că transferul său la Beitar Ierusalim, împreună cu presiunile pe care clubul le va exercita asupra Ministerului de Interne, îi vor permite să finalizeze procesul.

El se află în Israel de nouă ani și, mai devreme sau mai târziu, va primi cetățenia. Chiar dacă acest lucru nu se va întâmpla în actuala perioadă de transferuri, se va întâmpla pe parcursul sezonului.

La Beitar se ia în calcul faptul că, cel puțin la început, el va fi considerat jucător străin, iar în prima parte a sezonului va fi înregistrat ca atare”, a început Saar, conform Maariv.co.il.

Apoi jurnalistul a dat o veste proastă pentru FCSB. Acesta a dezvăluit că Beitar Ierusalim nu ar renunța, de fapt, la transferul lui Shon Weissman, care ar putea ajunge la gruparea din Israel, chiar dacă Beitar l-a transferat pe Ansah.

”El poate juca atât ca atacant central, cât și în bandă. Totul depinde de cine va mai veni la echipă. Dacă Shon Weissman se va alătura lotului, atunci Shon va fi atacantul principal al celor de la Beitar.

Dacă Ansah va veni, el va fi al șaptelea jucător străin din lotul lui Beitar. Clubul mai are loc pentru încă un jucător străin și va aștepta să vadă ce se întâmplă cu Dor Peretz și Sean Weissman pentru a decide ce jucător străin să aducă și când.

Dacă amândoi, Weissman și Peretz, își vor da acordul și vor spune <<da>>, Beitar îi va transfera pe amândoi”, a continuat jurnalistul.