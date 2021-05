Lupta stransa intre Sevilla si Lazio pentru transferul lui Ianis Hagi! Oferta de ultima ora facuta de spanioli

Ianis Hagi este dorit insistent de Sevilla si Lazio.

Romanul a impresionat in acest sezon la Rangers si s-ar putea desparti de campioana Scotiei la finalul acestui sezon.

Jurnalistii scotieni scriu despre interesul tot mai mare al celor doua cluburi pentru jucatorul lui Steven Gerrard. Dupa oficialii lui Rangers au transmis ca nu il vor lasa pe Ianis sa plece pentru 10 milioane de euro, cei de la Rangers News noteaza ca Sevilla este dispusa sa plateasca pana la 13 milioane de euro pentru Hagi.

Aceeasi suma ar putea fi platita si de Lazio, italienii punand inca de la inceputul lunii aprilie o astfel de presiune pe sefii lui Rangers, asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate.

Ianis Hagi, transferat de Rangers pentru 3,4 milioane de euro, a reusit 7 goluri si 13 pase decisive in acest sezon, iar antrenorul scotienilor vrea sa-l pastreze la echipa pentru ca va avea nevoie de el in Champions League, in urmatorul sezon.

Potrivit site-ului transfermarkt.com, Hagi este cotat la 6 milioane de euro.