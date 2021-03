Super performanta a lui Stefan Radu la meciul cu Bayern Munchen! Fundasul roman joaca meciul 400 pentru Lazio impotriva lui Lewandowski si Muller

Stefan Radu a fost transferat de Lazio in 2008, de la Dinamo, in schimbul a 4,7 milioane de euro.

Fotbalistul cu 14 selectii la nationala reuseste sa atinga o borna istorica pentru clubul italian si este aproape sa doboare recordul de prezente in tricoul lui Lazio. Mai exact, Radu va juca meciul cu numarul 400 impotriva lui Bayern, miercuri, dupa ce a fost anuntat titular, iar pentru a-l egala pe Giuseppe Favalli, care este detinatorul recordului de prezente pentru Lazio, cu 401.

Stefan Radu a fost operat de hernie inghinala si a revenit in etapa trecuta, impotriva celor de la Crotone din Serie A. Fundasul roman, care a reusit si un assist, a fost laudat de presa din Italia.

"S-a intors pe gazon din primul minut si a creat imediat panica. In minutul 14 a primit mingea, a ridicat capul, s-a uitat dupa Milinkovic si l-a servit pe acesta cu pasi calculati", au scris cei de la cittaceleste.it.

Jucatorul a reusit sa castige 3 Cupe ale Italiei cu Lazio, in 2008-2009, 2012-2013 si 2018-2019, performante la care se adauga si 3 Supercupe ale Italiei. Radu a triumfat si cu Dinamo in Liga 1, in sezonul 2006-2007, iar echipa din Stefan cel Mare a jucat pentru accederea in Champions League in sezonul urmator chiar cu Lazio, insa au pierdut, 4-2, in dubla mansa.