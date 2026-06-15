Destinație neașteptată pentru Valentin Țicu după despărțirea de Dinamo: echipa la care va juca

Apărătorul a ajuns la un acord cu gruparea de la malul mării, potrivit Fanatik. Farul, echipă antrenată acum de Ioan Ovidiu Sabău, și-a asigurat recent menținerea în primul eșalon după o victorie dramatică la loviturile de departajare, la barajul disputat împotriva celor de la Chindia Târgoviște.

Mutarea lui Țicu reprezintă al treilea transfer perfectat de constănțeni în această perioadă, lotului alăturându-se deja Tony Njike și Eddy Sylvestre.