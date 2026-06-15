Destinație neașteptată pentru Valentin Țicu după despărțirea de Dinamo: echipa la care va juca

Apărătorul a ajuns la un acord cu gruparea de la malul mării, potrivit Fanatik. Farul, echipă antrenată acum de Ioan Ovidiu Sabău, și-a asigurat recent menținerea în primul eșalon după o victorie dramatică la loviturile de departajare, la barajul disputat împotriva celor de la Chindia Târgoviște.
Mutarea lui Țicu reprezintă al treilea transfer perfectat de constănțeni în această perioadă, lotului alăturându-se deja Tony Njike și Eddy Sylvestre.
Un parcurs afectat de accidentări
Țicu ajunsese la Dinamo în iarnă, transferat de la Petrolul, însă nu a reușit să se impună ca titular. Fotbalistul a bifat doar nouă apariții pentru formația bucureșteană, intrând de fiecare dată pe parcursul meciurilor. La finalul sezonului, conducerea a decis să nu se mai bazeze pe serviciile sale, el părăsind clubul alături de alți jucători rămași liberi, precum Kennedy Boateng, Jordan Ikoko și Georgi Milanov.
Prin semnarea acestui angajament, apărătorul încearcă să își regăsească ritmul competițional după o lungă perioadă de inactivitate. În luna iulie a anului 2024, Țicu a suferit o ruptură de ligamente încrucișate și o leziune de menisc la genunchiul stâng. Această accidentare severă a necesitat patru intervenții chirurgicale și l-a ținut departe de gazon timp de 555 de zile.