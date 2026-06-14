După Darius Olaru, FCSB poate pierde încă o perlă: Gigi Becali a spus „DA”

Cu Darius Olaru ca și plecat la Union Saint-Gilloise, campioana României riscă să se despartă și de Mihai Lixandru, unul dintre oamenii de bază ai echipei în ultimele sezoane.

Mijlocașul în vârstă de 25 de ani este dorit în străinătate, iar Gigi Becali și-a dat deja acordul pentru o eventuală plecare. Potrivit Fanatik, FCSB a primit o ofertă de 500.000 de euro din Rusia pentru internaționalul român.

Gigi Becali a spus „DA” pentru transferul lui Lixandru

Negocierile nu sunt însă finalizate. Deși clubul bucureștean este dispus să accepte suma propusă, discuțiile s-au blocat din cauza cerințelor salariale ale jucătorului. Lixandru ar solicita un salariu de aproximativ 40.000 de euro pe lună.