După Darius Olaru, FCSB poate pierde încă o perlă: Gigi Becali a spus „DA”

După Darius Olaru, FCSB poate pierde încă o perlă: Gigi Becali a spus „DA” Superliga
SPORT.RO
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FCSB se pregătește pentru o vară agitată pe piața transferurilor. 

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Cu Darius Olaru ca și plecat la Union Saint-Gilloise, campioana României riscă să se despartă și de Mihai Lixandru, unul dintre oamenii de bază ai echipei în ultimele sezoane.

Mijlocașul în vârstă de 25 de ani este dorit în străinătate, iar Gigi Becali și-a dat deja acordul pentru o eventuală plecare. Potrivit Fanatik, FCSB a primit o ofertă de 500.000 de euro din Rusia pentru internaționalul român.

Gigi Becali a spus „DA” pentru transferul lui Lixandru

Negocierile nu sunt însă finalizate. Deși clubul bucureștean este dispus să accepte suma propusă, discuțiile s-au blocat din cauza cerințelor salariale ale jucătorului. Lixandru ar solicita un salariu de aproximativ 40.000 de euro pe lună.

Ajuns la FCSB după mai multe împrumuturi la Gaz Metan Mediaș și CS Mioveni, Lixandru a devenit unul dintre cei mai apreciați jucători din lot.

Lixandru a bifat 45 de apariții în toate competițiile în sezonul recent încheiat, a marcat patru goluri și a oferit trei pase decisive. În SuperLiga a înscris de patru ori în 24 de partide.

Cotat la 900.000 de euro de Transfermarkt, mijlocașul mai are contract cu FCSB până în vara anului 2029. În tricoul roș-albastru, Mihai Lixandru a câștigat două titluri de campion și două Supercupe ale României.

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