The Boss! Stefan Radu e jucatorul cu cele mai multe meciuri din istoria lui Lazio! Performanta uriasa pentru roman

Titular cu Spezia (2-1), Stefan Radu (34 de ani) a intrat sambata in legenta clubului de pe Olimpico.

Radu a jucat meciul 402 pentru clubul din Roma si l-a depasit pe Giuseppe Favalli in topul prezentelor all-time pentru Lazio.

De 13 ani in Italia, Radu a castigat 3 Cupe si 3 Sueprcupe alaturi de echipa sa.

Stefan Radu a fost cumparat de la Dinamo in schimbul unei sume totale de 4,5 milioane de euro. Daca pentru Lazio e zeu, de la nationala Romaniei Radu s-a retras inca din 2013, dupa numai 13 partide.



In acest sezon, fundasul are 21 de aparitii in campionat pentru Lazio si doua in Champions League.