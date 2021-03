EXCLUSIV | Daniel Oprita: "Trebuie sa ajungem la baraj, acolo va fi presiune. Acum imi e mai frica de vreme si de gazon"

Steaua si FCSB II se vor infrunta sambata, 13 martie, de ora 15.00, pe terenul Nr. 5 din Complexul sportiv "Steaua", fara spectatori.

Antrenorul Stelei a vorbit despre derby-ul din Liga 3, echipa sa urmand sa infrunte "satelitul" rivalei FCSB, intarit cu numerosi jucatori de la prima echipa. Clubul MApN este lider in Seria 4, cu 26 de puncte acumulate in 10 etape, in timp ce FCSB II se afla la doua puncte in spatele sau. Cu opt etape inaintea terminarii sezonului regulat, cele doua formatii s-au distantat la 10, respectiv 8 puncte de Progresul Spartac, ocupanta locului al treilea, si par sa-si fi asigurat participarea la play-off-ul de promovare, care se va disputat in nou manse si in doua tururi, intre castigatoarele si locurile secunde din fiecare din cele 10 serii. In aceasta iarna, Steaua este neinvinsa in amicale, dupa ce le-a infruntat pe "U" Cluj (4-1 / Liga 2), Sporting Rosiori (4-3 / Liga 3), Gloria Buzau (2-2 / Liga 2), Vedita Colonesti (5-1 / Liga 3), Academica Clinceni II (8-1 / Liga 3), SC Popesti Leordeni (6-3 / Liga 3) si CSM Alexandria (2-0 / Liga 3).

Reporter: Ati avut o perioada de pregatire foarte buna, ati fost neinvinsi in meciurile din aceasta iarna.

Daniel Oprita: Am jucat cu echipe bune, am avut doar victorii si un singur egal, dar nu stiu cat conteaza rezultatele din amicale. Cele din partidele oficiale sunt importante. Pana acum am fost bine, sa vedem in campionat cum ne descurcam.

Conteaza ca FCSB va trimite multi jucatori de la prima echipa?

Nu poti sa te pregatesti special pentru ca adversarul trimite jucatori de la prima echipa, pentru ca noi avem un singur lot si jucam toate meciurile cu aceiasi jucatori. Trebuie sa jucam la fel, si daca vin jucatori la FCSB de la prima echipa si daca nu vin. Nu putem sa ne pregatim special pentru o anumita echipa si pentru anumiti jucatori. Ii asteptam, cu orice echipa vin, noi trebuie sa fim pregatiti. Si in tur, cand am jucat si ei au avut foarte multi jucatori tineri, nu ne-a fost usor, am castigat in prelungiri. Trebuie sa fim atenti si sa tratam meciul foarte serios. Sa fim concentrati si asta e, cine e cel mai bun sa castige.

Era un meci mai frumos pe noul stadion si cu spectatori in tribuna?

Da, era frumos, dar asta e situatia. Ne ajuta mult sa avem fanii in tribuna. Era bine sa fie si vremea buna, pentru ca e rece si ninge. Nu o sa fie usor, cred ca o sa fie un meci de lupta, la cum o sa arate terenul. Conditiile nu vor fi bune pentru fotbal. Asa ca trebuie sa ne acomodam cu vremea si cu terenul greu care o sa fie la ora meciului.

Atuul Stelei este ca are multi jucatori cu experienta, cu meciuri in Liga 1 si Liga 2?

Ma ajuta foarte mult sa lucrez cu astfel de jucatori, de aia i-am si luat, pentru meciuri de genul asta. Sa poata sa reziste la presiune, sa joace meciuri cu miza. Si FCSB, daca vin cu oameni de la prima echipa, vor avea jucatori cu calitate, pe care s-au dat foarte multi bani, au salarii destul de mari si va fi, practic, o echipa de Liga 1. Dar eu am incredere in baietii mei ca vor juca cu inima si cu capul, asa cum se joaca astfel de meciuri. Nu e cel mai important meci, cei mai important este sa ajungem la baraj. Acolo vor fi cele mai importante meciuri ale sezonului. Dar este meciul cu echipa de pe locul doi si trebuie sa ne pastram si invincibilitatea si pozitia de lider.

Pe langa latura sportiva, pentru ca sunteti primele doua echipe din clasament, e si un meci de mare orgoliu?

Da, e si orgoliu. Suntem favorite ambele echipe sa mergem la barajul de promovare, dar nu trebuie sa ne culcam pe o ureche, nici noi, nici ei, pentru ca si celelalte echipe din spatele nostru au sansa lor. Mai sunt meciuri multe de jucat si orice se poate intampla. Pierzi un meci sau doua si intri acolo, in vrie. Asa ca trebuie sa tratam meciul acesta foarte serios, dar si urmatoarele, pentru a ajunge la baraj, pentru ca nu s-a terminat lupta. Distanta pare linistitoare la prima vedere, dar cu doua meciuri pierdute se schimba situatia.

A fost o perioada grea in ultima vreme, ai dormit normal noaptea?

Da, chiar am dormit foarte normal. De ce sa fie o presiune anormala? La baraj, cand se va decide promovarea, va fi altceva, o sa fie o presiune mai mare. E clar ca ne dorim sa castigam, dar nu este un capat de tara orice s-ar intampla in acest meci. Asta le-am si spus baietilor. Dar e foarte important sa castigam, pentru moral si pentru linistea noastra, pentru a ne consolida pozitia. Dar nu este un meci decisiv, nu trebuie sa fie o presiune asa de mare. E un meci de fotbal pe care trebuie sa il tratezi serios si sa ai determinare. Asta imi doresc eu de la echipa, sa dea totul pe teren.

Ai antrenat alte cinci echipe, ai obtinut promovarea in Liga 1, ai pregatit echipe de Liga 1. Era la fel de mare presiune ca la Steaua?

Nu, e clar o presiune mai mare la Steaua. Nici numele echipelor, fara sa jignesc pe cineva, nu au fost de nivelul Stelei. E clar o presiune mai mare, pentru ca este un club care isi doreste foarte mult, are multi suporteri. E presiunea mai mare, dar e si mai frumos atunci cand ai rezultate, pentru ca altfel se sarbatoreste o promovare la un club de nivelul Stelei.

Facand o gluma, pentru cine ai pregatit tactica, pentru Gigi Becali sau pentru Bogdan Vintila?

Nu ma intereseaza ce e la ei, ce relatii exista intre conducere si antrenor. Pentru mine, antrenor este Vintila, el se ocupa de antrenamente, el sta pe banca, nu vreau sa intru in discutii dintr-astea. Au un antrenor la echipa a doua, se cheama Vintila, pe care il respect si nimic mai mult.

Suporterii v-au incurajat in ultima saptamana?

Sigur, ne incurajeaza, ne uitam pe mesaje, ne uitam si pe retelele de socializare. Eu mai vorbesc si cu liderii galeriei. Ne-au transmis sa fim Steaua. Nu pun o presiune mare pe noi, sunt alaturi de noi, le multumim si speram sa nu-i dezamagim, sa le facem o bucurie, atat lor, cat si noua. Pentru ca o victorie o sa fie o bucurie pentru toti. O sa fie un razboi, dar la figurat. Va fi un meci de lupta, nu vor fi lovituri sau gesturi razboinice. Vom fi fair-play, vrem sa se joace fotbal in limita sportivitatii. Nu trebuie sa sarim in partea cealalta, pentru ca nu e in regula. E un joc de fotbal. Ca il jucam mai barbateste, asta e foarte bine. Dar nu vrem sa ajungem la alte lucruri.

Se stie cand veti putea juca pe noul stadion?

Nu se poate juca pana la baraj, din ce am inteles. Asa ni s-a spus si nu am insistat pe acest subiect. La momentul asta nu prea conteaza, pentru ca se joaca si fara spectatori. Daca suporterii nu au voie pe stadion, nu conteaza unde se joaca. Nu am insistat, pentru ca sunt concentrat pe meciuri si pe promovare. Nu stiu cand trebuie sa il predea UEFA, nu stiu cand vom debuta pe noul stadion, pentru ca sunt foarte concentrat pe treaba mea. Pana in vara, nu ma intereseaza daca jucam pe noul stadion, pentru ca nu sunt suporterii si nu cred ca este asa important. Daca era voie cu suporteri, era altceva.

Steaua are un stil de joc traditional ofensiv, cu posesie. Asta ai incercat sa implementezi la echipa?

In meciurile din campionat si in amicalele din acesta iarna, asta am incercat sa facem. Sa pasam, sa fim o echipa care face presing. Asta am jucat pana acum, iar cei care au urmarit meciurile au vazut ca suntem o echipa care ne dominam adversarul si ne cream foarte multe ocazii de gol. Dar mai sunt si jocuri in care nu iti poti respecta intocmai tactica. De exemplu, la cum va fi vremea in aceste zile, pe un teren care va fi practic o mocirla, se va juca altfel. Va fi greu si pentru FCSB, pentru ca au jucatori tehnici, cu calitate, jucatori de Liga 1. Nici pentru ei nu e usor. Mai ales acum, la acest meci, era bun un teren cu incalzire, ca sa fie uscat pana la ora jocului. Dar la noi nu exista, nu avem incalzire. O sa fie greu, nu ai ce sa faci, nu poti sa te pui cu natura. Am terminat antrenamentul, vad ca ninge intruna, ma uit la teren... Pana maine, nu stiu cat se va depune si cat de imbibat va fi gazonul. Dar ambele echipe jucam pe acelasi teren.