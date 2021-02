Postarea care ii va INFURIA pe cei de la CSA! FCSB a pus pe Facebook amintiri de la Supercupa Europei castigata de Steaua in urma cu 34 de ani

In urma cu 34 de ani, Steaua castiga Supercupa Europei in finala cu Dinamo Kiev.

Ros-albastrii s-au impus prin golul inscris de Gica Hagi, castigand al doilea trofeu continental, la cateva luni distanta de la victoria uriasa din finala Cupei Campionilor Europeni.

Cu ocazia aniversarii, FCSB a postat pe Facebook un mesaj si fotografii dedicate zilei speciale. Desi Tribunalul Bucuresti a acordat palmaresul echiepi de fotbal Steaua, din 1947 pana in 2003, echipa lui Becali a atacat decizia la Curtea de Apel Bucuresti.

Astfel, liderul din Liga 1 a postat un mesaj prin care sarbatoreste evenimentul care a marcat istoria fotbalului romanesc.

"Ziua de 24 februarie reprezinta, la fel ca si cea de 7 mai, o data istorica pentru fotbalul romanesc.

Este ziua in care marea echipa a Stelei isi desavarsea opera de dominare a fotbalului continental si adauga in palmares, pe langa Cupa Campionilor Europeni, Super Cupa Europei, cucerita la Monaco, impotriva celor de la Dinamo Kiev, intr-o partida castigata cu 1-0. Reusita ros-albastrilor i-a apartinut lui Gheorghe Hagi, , care a inscris in minutul 44, din lovitura libera.

Pentru aceste doua mari realizari la nivel fotbalistic, uriasii fotbalisti care au imbracat tricoul Stelei in acei ani vor avea parte intotdeauna de respectul si dragostea tuturor celor care poarta culorile ros-albastre in suflet!", se arata in mesajul FCSB.