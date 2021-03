Vor sa ii opreasca cu orice pret! Becali solicita instantei ca Steaua sa nu poate promova! Ce tabara a ales LPF

Razboiul dintre FCSB si Steaua este departe de a se fi terminat.

Becali a formulat o plangere si nu vrea ca echipa 'militarilor' sa ajunga in Liga 2. El solicita ca Steaua sa nu aiba drept de promovare. In Iulie 2019, Comitetului Executiv al FRF a decis sa permita cluburilor de drept public din Liga 2 sa promoveze, doar in cazul in care isi isi cesioneaza, cu cel putin un sezon, activitatea catre un club de drept privat. Dupa aceasta decizie, intre cele doua cluburi a inceput un razboi total.

Primul termen al procesului va avea loc pe 5 aprilie, la Tribunalul Bucuresti, iar Gigi Becali este sustinut in aceasta speta de catre LPF. In cazul in care FCSB ar castigat, Steaua nu va avea drept de promovare in Liga 2. Dupa doua tentative, echipa din Ghencea a ajuns in Liga 3 in vara anului trecut.

"Prin decizia adoptata, FRF a oferit posibilitatea unui club de drept public care a parcurs toate etapele de promovare de la Liga a IV-a (in unele judete din Romania si de la Liga a V-a) pana la Liga a II-a sa ofere acest drept unui alt club, de drept privat, care sa aduca la indeplinire exclusiv ultima etapa, respectiv promovarea in Liga I. In primul nivel competitional ar ajunge clubul de drept privat care a realizat promovarea de la Liga a II-a la Liga I, nu cel care a realizat promovarea incepand de la cel mai jos nivel.

Incalcarea principiilor FIFA si UEFA privind promovarea este evidenta intrucat se ofera posibilitatea unui club, cel care preia activitatea, sa fie inscris in competitie direct in Liga a II-a, pentru a prelua activitatea si locul clubului de drept public, iar o astfel de contradictie intre decizia Comitetului Executiv al FRF si Statutele FIFA si UEFA nu poate fi sanctionata decat cu nulitatea

Decizia Comitetului Executiv din iulie 2019 contravine si Statutului FRF, cel care la articolul 70 stipuleaza clar ca dreptul unui club de a participa in campionatele nationale depinde de meritul sportiv al acestuia si interzice orice modificare a formei juridice a clubului sau a structurii persoanei juridice (de exemplu: schimbarea sediului, denumirii sau culorilor clubului, sau cesiunea intre cluburi si/sau alte entitati juridice a participatiilor), in scopul facilitarii accesului intr-un esalon competitional superior celui in care are dreptul sportiv sa activeze clubul in cauza si/sau in scopul facilitarii primirii licentei in detrimentul integritatii competitiei", scrie in plangerea facuta de FCSB.

