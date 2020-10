LUPTA pe teren la meciul Stelei! Oprita, injurat de un pusti, a sarit la el! Ce s-a intamplat si care a fost reactia antrenorului

Tensiune la restanta Stelei contra echipei secunde a lui FC Voluntari.

Ros-albastrii s-au impus cu 1-0 in partida ramasa de disputat din etapa a 5-a. Atunci n-au putut s-o joace din cauza exploziei de cazuri COVID din lot. Morariu a dat unicul gol al meciului in minutul 63, cand Steaua era cu un om in minus dupa eliminarea lui Chipirliu.

Finalul a fost de foc. Nu din cauza unor faze spectaculoase in cele doua careuri, insa. Daniel Oprita, antrenorul Stelei, sustine ca a fost injurat de un pusti din echipa adversa. Oprita a intrat pe teren si spiritele au fost la un pas de a scapa de sub control.

"Imi cer scuze. Am avut si o iesire la final, acum. Un copil de la Voluntari ne-a injurat, imi cer scuze ca am avut iesirea asta. La cum am trait meciul, mi-am pierdut putin cumpatul. Se intampla la fotbal", a comentat Oprita pentru Steaua TV.