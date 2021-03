Noul Ghencea, BLOCAT si pentru Steaua! "Acolo vom juca, nu pe stadionul mare!" Anunt de ULTIMA ORA! Ce se intampla cu stadionul de 100 de milioane

Sunt sanse mici ca cineva sa se bucure de stadionul bijuterie al Stelei pana la vara!

Din cauza unor probleme administrative, arena de 100 de milioane de euro ramane goala pana la finalul actualului sezon. Antrenorul Stelei, Daniel Oprita, a facut anuntul in cadrul emisiunii Natiunea Stelista, creata de Asociatia Stelistilor 1947 Steaua va juca pana la finalul campionatului pe terenul 5 din Ghencea, acolo unde a evoluat inca de la infiintare.

"Vom juca pe terenul 5 pana la finalul campionatului. Nu vom juca pe terenul mare sezonul asta. Mai sunt detalii de pus la punct cu terenul mare, trebuie facuta receptia, nu sunt lucruri care tin de mine. Era foarte important sa jucam pe stadionul nou, dar nu prea mai conteaza unde se joaca, important e sa promovam", a spus Oprita.

Antrenorul isi doreste ca suporterii sa revina cat mai repede pe stadioane. Nu se teme de presiunea pe care stelistii ar crea-o in contextul luptei pentru promovare cu FCSB 2:

"Mi-as dori sa se dea drumul la stadioane. Nu la capacitate maxima, dar macar un procent. Avem mare nevoie de fani. Sunt momente cand ai nevoie sa fii sustinut. Si in tur am fi avut alte evolutii. Parca ai alta atitudine cand ai suporteri. Jucatorii se simt fotbalisti cand au o asemenea galerie in spate!"