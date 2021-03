CSA Steaua, gata de SUPER-DUELUL cu FCSB 2! Victorie CLARA in ultimul amical inainte de meciul cu echipa lui Becali 

CSA Steaua a sustinut ultimul meci de pregatire inainte de reluarea campionatului.

CSA Steaua a jucat cu CSM Alexandria in ultimul amical al perioadei de pregatire inainte de reluarea campionatului si de duelul cu FCSB 2.

'Militarii' s-au impus cu 2-0. Enceanu a deschis scorul in minutul 35 al meciului, iar Morariu a stabilit rezultatul final in minutul 69, dupa ce a trimis cu capul direct in poarta oaspetilor.

CSA a reusit o serie incredibila de victorii in meciurile de pregatire, acesta fiind printre putinele in care 'militarii' au reusit sa inscrie doar doua goluri.

CSA Steaua joaca in primul meci de la reluarea campionatului cu FCSB 2. Echipa lui Oprita este pe primul loc in clasament, cu 26 de puncte obtinute in 10 meciuri, in timp ce echipa lui Vintila este pe locul doi, la doua puncte distanta.

Pentru meciul de pe 13 martie, Gigi Becali a anuntat ca va trimite jucatori de la prima echipa pentru a-i incurca pe cei de la CSA.