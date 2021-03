Asta le bate pe toate! Becali, 'patron' la Steaua? Gigi, dezvaluiri ireale: "Vor sa tina echipa pe banii mei! S-au incurcat ca puiu-n lana"

Becali continua lupta pentru Steaua. Patronul FCSB spune ca va face tot posibilul pentru a bloca promovarea echipei din Ghencea in Liga a 2-a.

Gigi lanseaza un scenariu incredibil. Becali crede ca Armata vrea sa tina Steaua cu banii pe care spera sa-i recupereze de la el in procesul legat de prejudiciu! Daca pierde, Becali trebuie sa verse aproape 40 de milioane de euro in conturile Clubului Sportiv al Armatei.

"Sa vedem care-i finalitatea acolo, ce se doreste. Trebuie sa vina un privat. Care privat? Acum dati echipa tot la privat, cum s-a intamplat cu mine? O sa vedeti ca vom castiga si procesele, ii vom duce iar la amatori. Trebuie sa fie ori societate comerciala, ori asociatie non-profit ca sa continue activitatea. Trebuie sa faca asa, cu cotizatii, sa tina echipa. Cine tine echipa? Ei mizeaza pe faptul ca iau bani de la mine, despagubirile alea din dosarul cu prejudiciul.

Si chiar daca e asa, nu au voie sa-i dea la fotbal. Banii aia ajung la CSA, dar nu la fotbal. Marca aia, Steaua, e proprietate publica, poate sa mearga oricine s-o cumpere. Cand se face licitatie, mai au o problema. Daca o iau cu 30 000 pe an, 40 000 pe an... cum sa-i ceri lui Becali 3 milioane pe an ca s-o foloseasca? S-au incurcat ca puiu-n lana! Singuri si-au facut-o", a spus Becali la PRO X.