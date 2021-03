EXCLUSIV | Reactia lui Gigi Becali dupa ce s-au aflat salariile celor de la Steaua! "Pentru ce dai bani unei echipe care oricum va retrograda?"

Gigi Becali a reactionat la Pro X dupa ce s-au aflat sumele care le sunt platite, din banii statului, celor de la Steaua.

Patronul celor de la FCSB a dezvaluit ca Oprita are un salariu mai mare decat al lui Toni Petrea, dar ca lucrurile se vor schimba curand pentru ca Armata va trebui sa dea echipa unui investitor privat.

"Stai putin ca... Toni Petrea are salariu 4.000, deci Oprita are o mie in plus. Sa intrebam totusi care e finalitatea, ce se doreste? Ei n-au cum sa ramana ai Armatei, trebuie sa vina un privat. Care privat? O dau acum tot la privat? O sa vedeti ca vom castiga si procesele si ii vom duce iar la amatori, in divizia a 4-a. Nu au cum, trebuie sa fie societate comerciala sau non-profit. Trebuie sa faca cotizatie sa poata sa tina echipa. Cine? Ei se bazeaza ca o sa ia bani de la becali. Chiar daca ar fi asa, banii aia ii ia CSA, nu au dreptul sa ii dea la fotbal ca sunt bani publici. Chiar daca ar fi sa faca o echipa, nu au dreptul sa se numeasca Steaua, dar pentru ca sigla aia e proprietate publica a statului, orice entitate trebuie sa cesioneze marca si sa dea 3,6 milioane pe an ca sa o administreze.

N-au cum sa se foloseasca de marca aia, trebuie sa plateasca bani multi ca e marca publica.

La licitatie poate sa mearga oricine si mai au inca o problema. Da cineva 30.000 - 50.000 pe an si apoi nu mai poti sa ii ceri lui Becali 3 milioane pe an. S-au incurcat ca puiul in lana.

In situatia asta nu mai poate sa spuna ca pentru ca am folosit-o si vor 36 de milioane. Prejudiciul este de 10 ani ori cat cesioneaza ei. E simplu, n-au cum. S-au incurcat.

Daca o scoate la licitatie pe hotarare de Guvern, poate sa o ia oricine si ei n-o sa mai poata sa o foloseasca. Cine credeti ca este idiotul sa faca asociatie, sa fie membru intr-o asociatie unde sunt doar generali si colonei care iau deciziile. Si daca fac societate comerciala, iara nu e bine ca iau decizii aia care au actiunile. Deci ai luat-o de la Becali si iar ai pierdut-o. Dupa 3-4 ani mai faci un proces sa iei si de la aia bani. Armata nu o sa mai poata da bani. Armata nu poate sa faca societati comerciale.

Eu, de la un moment incoace, nu ma mai supara nimic, nu ma mai enerveaza nimic in Romania. Se intampla niste lucruri anormale de iti vine sa razi. Ce cauta Armata sa aiba fotbal? Si pentru ce sa cheltui un milion din bugetul statului sa faci fotbal? Pentru ce dai bani sa joci in liga a 3-a si a 4-a. Cand tu ai o echipa Steaua FCSB, care e ambasador si activeaza in cupele europene... Pentru ce sa faci o echipa care oricum va retrograda? O sa ramana inca un an in Liga a 3-a ca o sa aiba finala cu mine si nu va promova", a declarat Becali la Ora exacta in sport.