Șucu îi face pe plac lui Pancu! Rapid a rezolvat primul transfer al verii

Șucu îi face pe plac lui Pancu! Rapid a rezolvat primul transfer al verii Superliga
SPORT.RO
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Daniel Pancu a cerut câteva transferuri importante la echipă în momentul în care a devenit noul antrenor al lui Rapid.

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Din articol

Zis și făcut pentru Dan Șucu, patronul giuleștenilor, care a trecut imediat la fapte. 

Rapid îl transferă pe Vladan Bubanja

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Rapid a rezolvat primul transfer din această vară. Giuleștenii au transferat un mijlocaș care este triplu campion în țara sa. 

Este vorba despre muntenegreanul Vladan Bubanja, conform GSP, un mijlocaș defensiv, cotat, potrivit Transfermarkt, la 750.000 de euro. Bubanja este de trei ori campion al Muntenegrului, cu FK Sutjeska Niksic.  

În cea de-a doua parte a sezonului recent încheiat, Bubanja a evoluat sub formă de împrumut în Croația, la NK Osijek, de la gruparea rusă Orenburg. 

Contractul lui Bubanja cu Orenburg va expira în vara anului 2028, astfel că cel mai probabil giuleștenii vor plăti o sumă de transfer. 

  • La NK Osijek, Bubanja și-a făcut apariția în 17 partide și a contribuit cu două goluri.

În cariera sa, Vladan Bubanja a mai îmbrăcat tricourile unor formații precum Sutjeska Niksic, NK Lokomotiva Zagreb, FC Sarajevo și Orenburg.

  • 27 de ani are Vladan Bubanja.
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