"Nu inteleg de unde a putut sa le scoata!" Reactia lui Daniel Oprita dupa declaratiile ACIDE facute de MM Stoica! Ce a spus antrenorul lui CSA

Daniel Oprita (39 ani) a clarificat declaratiile facute de Mihai Stoica.

Managerul general al ros-albastrilor s-a aratat indignat de salariile jucatorilor de la echipa din Liga 3, prezentand sume colosale pe care fotbalistii le-ar primi.

Antrenorul 'militarilor', Daniel Oprita a vorbit despre declaratiile facute de managerul general al echipei lui Gigi Becali, lamurind situatia salariala de la CSA Steaua si contrazicandu-l pe MM Stoica.

"Spun din capul locului ca nu vreau sa intru in niciun conflict cu Meme Stoica. Vreau doar sa clarific niste lucruri spuse de el, care au legatura cu echipa mea. Pe mine ma intereseaza doar Steaua. Dar totusi nu inteleg de unde a putut sa scoata Meme sumele alea de bani pentru salariile de la noi. Nu stiu despre ce gaura neagra vorbeste el. Daca are probe pentru cele afirmate de el sa vina si sa le prezinte. Ca a urmarit un lucru sau altul prin cele spuse, nu ma intereseaza. Dar niciodata nu sunt la Steaua in acest moment salariile despre care el vorbeste.

Nsiah nu are niciodata acel salariu de 28.000 de lei. Hai sa fim seriosi. El nu castiga nici jumatate din suma asta. Vreau sa consemnati in cele spuse de mine ca noi nu jucam nici macar pe prime, iar alte echipe de prin Liga 3 joaca pe prime de 1.000 de lei sau 1.500 de lei. La noi jucatorii isi platesc si chiriile. Nu au fost cheltuite pentru salarii acele sume de bani de care a vorbit Meme.

Repet: nu vreau sa fiu inteles ca intru in conflict cu Meme. Eu sunt antrenor si am vrut sa vorbesc doar despre echipa mea. Suntem pregatiti sa ne luptam la promovare cu FCSB 2 si nu ma intereseaza ce jucatori vor trimite de la prima echipa. Pot sa trimita impotriva noastra ce artilerie doresc ei. Noi ne-am pregatit foarte bine si asteptam sa reincepem lupta pentru promovare", a spus Daniel Oprita pentru ProSport.