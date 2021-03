EXCLUSIV | Bumbescu, dupa ce Becali a trimis vedetele la FCSB II: "Nu vor sa se faca de rusine! Probabil sunt inspaimantati de Steaua!"

Nu toti stelistii sunt impresionati de numele jucatorilor detasati de Gigi Becali la echipa secunda. Adrian Bumbescu crede chiar ca e o dovada de slabiciune.

Adrian Bumbescu, fostul mare jucator al Stelei si actualul sef al Centrului de Copii si Juniori din Ghencea, crede ca stie care este motivul pentru care Gigi Becali a decis sa trimita la echipa secunda mai multi jucatori importanti din lotul liderului Ligii 1, pentru meciul de Liga 3. Acesta a mai dezvaluit ca declaratiile si actiunile trecute si prezente ale oficialilor FCSB fac imposibila o reconciliere intre cele doua cluburi, iar noul stadion din Ghencea este in continuare un taram interzis pentru clubul lui Gigi Becali.

"Avem avantajul terenului propriu si al vointei mari. Asta e e avantajul nostru, ca vrem foarte mult sa promovam. Noi vrem sa promovam, ei vor sa ne incurce pe noi, asta e diferenta. Steaua are o echipa buna, a dovedit in meciurile din campionat si in meciurile amicale din aceasta iarna. Eu am incredere ca o sa fie bine, am incredere in Daniel Oprita si am incredere in jucatori. Va avea un cuvant de spus si calitatea terenul si ambitia asta a noastra, nu cred ca Steaua va putea fi invinsa acasa. Oricum, nu e meciul decisiv pentru promovare, cei de la FCSB incearca sa puna o presiune in plus, sa arate ca e un derby, un meci de orgoliu. Vor sa iasa in evidenta si sa se foloseasca de numele clubului nostru.

Nu stiu ce jucatori vor trimite ei, ce vor face, dar valorile vor fi echilibrate la acest joc, chiar daca vin cu cea mai buna echipa a lor. Daca trimit atatia jucatori de la prima echipa, inseamna ca le e frica rau de meciul asta, le e frica de Steaua. Altfel nu trimiteau jucatori din Liga 1. Daca e asa mare club, de ce nu joaca cu echipa pe care o au la fiecare meci in Liga 3? Pana acum au jucat cu juniorii si acum trimit titulari de la prima echipa... Inseamna ca le e foarte mare frica sa nu se faca de rusine, sunt inspaimantati de Steaua.

S-a vorbit despre faptul ca nu e normal ca doua cluburi care si-au disputat aceeasi marca in tribunale si care se afla in continuare in litigiu sa fie puse de FRF in aceeasi serie. Poate nu e normal, dar eu zic ca e mai bine asa, ca sa le aratam ca suntem mai buni. Au jucat murdar in aceste ultime luni, au incercat chiar si pe mine si pe Satmareanu sa ne asmuta asupra clubului, au facut declaratii ca vor cei de la Steaua sa ne dea afara. A zis un prost (n.r. - declaratia a fost facuta de Gheorghe Mustata, liderul fanilor FCSB), care nu are ce face, dar nu e nimic adevarat. Cum sa bage fitile intre mine si Steaua, cand eu sunt de o viata aici? Am jucat si am antrenat zeci de ani la Steaua, sunt respectat la club si lucrurile se desfasoara normal.

Dar lucrurile astea nu vor ramane fara urmari. Or sa se roage si ei de noi sa joace pe noul stadion, dar, cat timp e litigiu, cat timp nu o sa respecte deciziile tribunalului, nu or sa joace in Ghencea. Au facut multe declaratii prin presa, au pus multa presiune, dar nu au ce cauta in Ghencea, in acest moment. Cu rautatea si aroganta nu vor castiga nimic. Cu buna intelegere era mai bine. Rautatea o sa le strice. Au facut multe lucruri urate, si in privinta suporterilor, si in privinta stadionului, nu e momentul acum sa discutam, se stie de ce sunt in stare", a declarat mare fostul mare fundas stelist pentru Sport.ro.