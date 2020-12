Distrugatorul german s-a oprit la 15! Bayern a fost oprita din seria de victorii consecutive de Atletico, dar tot a egalat un record!

Bayern Munchen a terminat la egalitate partida cu Atletico Madrid, scor 1-1.

Echipa lui Hansi Flick a fost pusa in dificultate dupa foarte mult timp de catre Atletico. Madrilenii au fost foarte aproape sa castige, dar Muller a egalat in ultimele minute ale partidei din penalty.

In penultima partida contra celor de la Salzburg, in care au invins cu 2-1, bavarezii au reusit un record greu de egalat. Ei au stabilit borna de 15 victorii consecutive in UCL, avand un golaveraj de +46 dupa aceste partide.

Totusi, cu acest egal, Bayernul a egalat recordul lui Manchester United de meciuri fara infrangere in deplasare. "Diavolii rosii" reusisera o serie de 16 partide, iar bavarezii pot chiar depasi recordul in optimile de finala ale Champions League.

Robert Lewandowski il poate depasi pe legendarul Raul in ultima partida din grupa contra rusilor de la Lokomotiv. Cei doi se afla la egalitate in clasamentul marcatorilor, cu 71 de reusite.

Toate cele 15 victorii consecutive ale Bayernului:

Bayern 3-0 Steaua Rosie

Tottenham 2-7 Bayern

Olimpiacos 2-3 Bayern

Bayern 2-0 Olimpiacos

Steaua Rosie 0-6 Bayern

Bayern 3-1 Tottenham

Chelsea 0-3 Bayern

Bayern 4-1 Chelsea

Barcelona 2-8 Bayern

Lyon 0-3 Bayern

Paris Saint-Germain 0-1 Bayern

Bayern 4-0 Atletico Madrid

Lokomotiv Moscova 1-2 Bayern

Salzburg 2-6 Bayern

Bayern 3-1 Salzburg