Union Saint-Gilloise a făcut o ofertă concretă de 2,3 milioane de euro pentru jucătorul de la FCSB, însă Gigi Becali a solicitat 3 milioane de euro pentru a-l lăsa pe Darius Olaru să plece de la echipă. Presa belgiană anunță că cel mai probabil transferul lui Darius Olaru se va concretiza în următoarele zile.

Ciprian Marica crede că FCSB nu ar trebui să îl vândă pe Darius Olaru în Belgia

Ciprian Marica a vorbit despre un eventual transfer al lui Darius Olaru la Union Saint-Gilloise. Fostul atacant crede că FCSB poate încasa o sumă mai mare în schimbul lui Darius Olaru, față de cele trei milioane de euro solicitate de Gigi Becali.

Marica este de părere că plecarea lui Darius Olaru de la FCSB ar reprezenta o lovitură extrem de dură încasată de fosta campioană a României și este convins că lui Gigi Becali îi va fi extrem de dificil să îi găsească un înlocuitor căpitanului roș-albaștrilor.

De altfel, Ciprian Marica spune că plecarea lui Olaru lui Union Saint-Gilloise nu ar fi rentabilă nici pentru fotbalist, deoarece îi vine greu să creadă că formația care a încheiat sezonul pe locul doi în clasamentul din Belgia îi poate plăti lui Olaru un salariu mai bun decât cel pe care fotbalistul îl încasează la FCSB.

”La FCSB, mă aștept la schimbări. Au prins play-out-ul și e clar că vor fi schimbări. Îl avem și pe patronul echipei, care e nemulțumit clar de situație și vor fi schimbări.

Olaru e un jucător important pentru FCSB. Dacă îl vor pierde pe Olaru, vor trebui să bage mâna adânc în buzunar să ia un jucător. El s-a acomodat foarte bine, a înțeles și cunoaște fotbalul românesc, are relații de joc cu ceilalți jucători. Va fi greu să îl înlocuiască pe Olaru dacă pleacă.

Cât despre venirile noilor jucători, deocamdată doar speculații. Hai să vedem ce vor putea lua cei de la FCSB, nu de alta, dar am auzit că și-au dorit niște jucători și i-a furat Universitatea Craiova. (...)

Din păcate, fotbalul românesc nu a mai scos capul în cupele europene, iar cota jucătorilor români nu e cea mai bună. 3 milioane de euro nu e o sumă pentru un jucător, e mai degrabă un pariu. E o echipă de mijlocul clasamentului în Belgia, nu e cine știe ce echipă. Mă îndoiesc că ar putea să îi ofere un salariu atât de mare lui Olaru, față de FCSB. Rămâne de văzut, dar nu aș crede că va pleca Olaru pe o sumă așa mică”, a spus Ciprian Marica în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.