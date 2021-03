"Piturca a zis ca vine la Steaua!" Aduce 'PATRON'?! Anunt urias in saptamana derby-ului cu FCSB 2

Piturca are planurile facute pentru viitor!

Cel putin asta lasa de inteles Daniel Oprita, antrenorul Stelei. Cei doi sunt apropiati inca din perioada in care Oprita a fost adus in Ghencea din liga a 2-a, de la Resita, de Victor Piturca. Fostul selectioner e gata sa intre in structurile de conducere ale clubului armatei daca Steaua promoveaza in B.

"Vorbesc cu Piturca, imi spune sa fac tot posibilul sa promovez. In Liga a 2-a o sa incerce sa vina si el alaturi de noi, cu cat mai multi fosti stelisti care au facut istorie la acest club. Ma sustine, vorbesc cu el, mi-a zis ca vrea sa vina la meci sambata. Il asteptam. Vrea sa sustina echipa, poate sa aduca si niste oameni cu bani care sa ne sustina. Antrenor nu cred ca ar veni, ca probabil o sa mai stau eu...

Daca se promoveaza, daca se mai doreste colaborarea cu mine, vedem atunci... Eu mai am contract pana la 30 iunie. Nu stiu de ce nu vine domnul Piturca acum, asta el poate sa spuna. Avem nevoie de un om cu experienta lui. Ar fi si o lovitura de imagine, am incredere ca va veni din liga a 2-a", a spus Oprita la Natiunea Stelista pe Youtube.

Victor Piturca e liber de contract de un an, dupa ce s-a despartit de CSU Craiova.