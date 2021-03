"N-am stiut ca nu putem face contractul, nimeni n-a stiut!" Jucatorul care a fost capitan la Real Madrid a plecat de la Steaua! Motivul e incredibil

L-au adus in aceasta iarna si sperau sa dea lovitura cu el!

Nicusor Craiu nu va juca, insa, la Steaua, din cauza unei probleme de ordin administrativ. Contractul sau n-a putut fi inregistrat la Federatie, astfel ca mijlocasul crescut la Real si Villarreal a plecat din Ghencea fara sa apuce sa joace nici macar un meci oficial. Craiu s-a antrenat in ultimele saptamani sub comanda lui Oprita, dupa ce a venit liber de contract din Polonia. A prins cateva meciuri amicale.

Oprita spune ca ar fi avut nevoie de el. Din cauza problemelor din lot, antrenorul Stelei a intrat si el sa joace alaturi de fotbalisti la ultimele sedinte de pregatire.

"Craiu a ajuns prea tarziu si nu am mai putut sa facem contractul. La federatie nu s-a mai putut face transferul! N-am stiut, nici impresarul n-a stiut... As fi avut nevoie de el, as fi vrut sa-l opresc, e tanar, nu ar fi costat foarte mult, merita incercat.

Si azi, am avut 18 jucatori de camp la antrenament. Nu am putut sa fac 10 contra 10, asa ca am intrat si eu. Nu fac fata sa joc... In liga a 3-a nu fac fata, m-am lasat de prea mult timp", a spus Oprita la emisiunea 'Natiunea Stelista' de pe Youtube.